Німецький автовиробник втратив партнера, з яким збирався випускати "Баггі" – стартап e.Go Mobile.

Електричне сімейство Volkswagen ID у Європі зараз складається з двох серійних моделей: хетчбека ID 3 і кросовера ID 4. Номер один та два з’являться у 2024-25 роках, після старших.

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Видання Autocar поспілкувалось з Ральфом Брандштеттером, головним операційним директором Volkswagen і оприлюднило інформацію про запуск наступних електрокарів лінійки ID.

Першим на черзі є повнопривідній двомоторній ID 4 GTX та купеподібний кросовер ID 5 – вони повинні з’явитись на початку 2021 року. До середини наступного року вийде оновлений ID 3.

ID 4 можна вважати першою глобальною ID-моделлю бренду, оскільки кросовер першим почав продаватись у Європі, США та Китаї, де він перетворився на дві моделі – ID 4 X та ID 4 Crozz.



У 2022 році очікується найбільший електрокар в лінійці – мінівен ID 7. На 2023 рік заплановано запуск седана ID і універсала, за зразком концепта ID Space Vizzion.

ID 1 та ID 2 на спрощеній платформі MEB-Lite заплановані на 2024-2025 роки. Перспективи серійних машин з позначенням ID 8 та ID 9 є досить туманними: “Ми відклали ID Ruggdzz в довгий ящик. Це не означає, що позашляховик не буде побудований, але якщо ви побачите його, то нескоро. У нас є більш важливі проекти”, – сказав Брандштеттер.

Фото: Volkswagen ID Buggy / Volkswagen

А от з проектом ID Buggy усе цілком зрозуміло. “Ні, ми не будемо робити цю машину. У нас був партнер, але в підсумку нічого не вийшло”, – пояснив керівник компанії. Випуск ID Buggy хотів освоїти німецький стартап e.Go Mobile, однак він збанкрутував через низький попит на електрокар e.Go Life.