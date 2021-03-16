Чем меньше стоимость самого дорогого элемента электрокара, тем ниже его цена для покупателя.

Немецкий автогигант провел конференцию для инвесторов под названием Power Day, подобную Tesla Battery Day, на которой были озвучены планы и стратегии на ближайшее время. Уже в 2022 году Volkswagen надеется стать “самым вожделенным” производителем электромобилей.

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"К 2030 году компания удвоит долю электромобилей в Европе с запланированных ранее 35 процентов до 70 процентов продаж. Volkswagen берет на себя ответственность за климат и значительно превысит запланированные нормы ЕС. В США и Китае доля автомобилей с электроприводом должна вырасти до 50 процентов к 2030 году. Стратегическая цель: позиционирование как наиболее желаемый бренд среди производителей электромобилей”, – значится в сообщении немецкого производителя.

Для этого в Европе будет построено шесть новых фабрик по производству аккумуляторов. Заводы будут строить совместно с партнерами: BP в Великобритании, Iberdrola в Испании и Enel в Италии. Ожидается, что новые заводы будут производить батареи с общей энергетической ценностью 240 ГВт/ч в год до момента их окончательного завершения.