Що менша вартість найдорожчого елемента електрокара, тим нижча його ціна для покупця.

Німецький автогігант провів конференцію для інвесторів під назвою Power Day, подібну до Tesla Battery Day, на якій були озвучені плани та стратегії на найближчий час. Вже у 2022 році Volkswagen сподівається стати “найбільш жаданим” виробником електромобілів.

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“До 2030 року компанія подвоїть частку електричних автомобілів у Європі з запланованих раніше 35 відсотків до 70 відсотків продажів. Volkswagen бере на себе відповідальність за клімат і значно перевищить заплановані норми ЄС. У США та Китаї частка автомобілів з електроприводом має зрости до 50 відсотків до 2030 року. Стратегічна мета: позиціонування як найбільш бажаного бренду серед виробників електромобілів”, – значиться у повідомленні німецького виробника.

Для цього у Європі буде зведено шість нових фібрик з виробництва акумуляторів. Заводи будуватимуть спільно з партнерами: BP у Великобританії, Iberdrola в Іспанії та Enel в Італії. Очікується, що нові заводи вироблятимуть батареї із загальною енергетичною цінністю 240 ГВт-год на рік до моменту їх остаточного завершення.