Звіт про дослідження компанії Hindenburg вивів на чисту воду стартап з виробництва водневих електрокарів Nikola Motor і буквально за місяць той перетворився з перспективного проекту, в який інвестували мільярди доларів, на одіозного аутсайдера, з яким ніхто не хоче мати справу.

Після оприлюднення звіту Hindenburg Research 12 березня, акції виробника електричних пікапів Lordstown Motors Corp впали на 23%.

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“Lordstown – виробник електричних транспортних засобів типу SPAC, який не має доходів і не має продукції, що продається, і ми вважаємо, він ввів в оману інвесторів як за попитом, так і за виробничими можливостями”, – йдеться у звіті Hindenburg.

SPAC – Special-purpose acquisition company – це компанія, створена спеціально для злиття з іншою приватною компанією, яка бажає вийти на біржу, минаючи процедуру IPO. SPAC дозволяють роздрібним інвесторам здійснювати прямі інвестиції в перспективні компанії, в тому числі і з використанням позикових коштів.

Компанія Lordstown заявила, що в січні отримала понад 100 000 замовлень від комерційних флотів для свого електричного пікапа.

“Наші розмови з колишніми працівниками, діловими партнерами та обширний огляд документів показують, що замовлення компанії в основному є фіктивними та використовуються як привід для залучення капіталу та надання законності”, – стверджує Hindenburg.

Фото: електричний пікап Lordstown Endurance / Lordstown

Стів Бернс, генеральний директор Lordstown, заявив у текстовому повідомленні Bloomberg: “ми завжди заявляли, що попередні замовлення не є обов'язковими для виконання. У цьому і є суть попередніх замовлень”. Бернс спростував звинувачення, висунуті в доповіді “Гінденбург” та пообіцяв надати детальну відповідь найближчими днями, ймовірно, у своєму звіті про прибутки від 17 березня, який є першим у статусі “публічна компанія”.

У відповідь на звіт виробник заявив, що виведення новинки на ринок потребує щонайменше чотирьох років. “Ми готові до бета-версій цього місяця, а початок виробництва у вересні. Будь-яке твердження про протилежне є брехнею”, – заявив Бернс. Мова йде про першу модель – пікап Endurance.

Зазначимо, що серед найбільших інвесторів Lordstown Motors Corp значиться концерн General Motors, на колишньому заводі якого у місті Лордстаун базується стартап.

У вересні Hindenburg оприлюднив звіт про Nikola Motor, звинувативши потенційного виробника електричних вантажівок у шахрайстві, що призвело до відставки його засновника Тревора Мілтона. Компанія Nikola публічно відхиляла усі звинувачення. Однак пізніше, у лютому цього року, Nikola повідомила, що Мілтон зробили кілька заяв, які були частково або повністю неточними. Після звинувачень Hindenburg, концерн General Motors переглянув свою угоду з Nikola і залишив за собою право відмовитись від пропонованого пакету акцій в стартапі.