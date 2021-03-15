Отчет об исследовании компании Hindenburg вывел на чистую воду стартап по производству водородных электрокаров Nikola Motor и буквально за месяц тот превратился из перспективного проекта, в который инвестировали миллиарды долларов, в одиозного аутсайдера, с которым никто не хочет иметь дело.

После обнародования отчета Hindenburg Research 12 марта, акции производителя электрических пикапов Lordstown Motors Corp упали на 23%.

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“Lordstown – производитель электрических транспортных средств типа SPAC, который не имеет доходов и не имеет продаваемой продукции, и мы считаем, что он ввел в заблуждение инвесторов как по спросу, так и производственным возможностям”, – говорится в отчете Hindenburg.

SPAC – Special purpose acquisition company – это компания, созданная специально для слияния с другой частной компанией, которая желает выйти на биржу, минуя процедуру IPO. SPAC позволяют розничным инвесторам осуществлять прямые инвестиции в перспективные компании, в том числе и с использованием заемных средств.

Компания Lordstown заявила, что в январе получила более 100 000 заказов от коммерческих флотов для своего электрического пикапа.

"Наши разговоры с бывшими сотрудниками, деловыми партнерами и обширный обзор документов показывают, что заказы компании в основном являются фиктивными и используются в качестве предлога для привлечения капитала и предоставления законности”, – утверждает Hindenburg.

Фото: электрический пикап Lordstown Endurance / Lordstown

Стив Бернс, генеральный директор Lordstown, заявил в текстовом сообщении Bloomberg: “Мы всегда заявляли, что предварительные заказы не являются обязательными для выполнения. В этом и есть суть предварительных заказов”. Бернс опроверг обвинения, выдвинутые в докладе “Гинденбург” и пообещал дать ответ в ближайшие дни, вероятно, в своем отчете о доходах от 17 марта, который является первым в статусе “публичная компания”.

В ответ на отчет производитель заявил, что вывод новинки на рынок требует не менее четырех лет. "Мы готовы к бета-версиям в этом месяце, а начало производства в сентябре. Любое утверждение об обратном является ложью", – заявил Бернс. Речь идет о первой модели-пикапе Endurance.

Отметим, что среди крупнейших инвесторов Lordstown Motors Corp числится концерн General Motors, на бывшем заводе которого в городе Лордстаун базируется стартап.

В сентябре Hindenburg обнародовал отчет о Nikola Motor, обвинив потенциального производителя электрических грузовиков в мошенничестве, что привело к отставке его основателя Тревора Милтона. Компания Nikola публично отклоняла все обвинения. Однако позже, в феврале этого года, Nikola сообщила, что Милтон сделали несколько заявлений, которые были частично или полностью неточными. После обвинений Hindenburg, концерн General Motors пересмотрел свою сделку с Nikola и оставил за собой право отказаться от предлагаемого пакета акций в стартапе.