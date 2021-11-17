Компактный кроссовер дебютировал в модернизированном виде в трех версиях: T-Roc R, T-Roc Coupé и T-Roc Cabriolet. Новинка 2022 модельного года получила светодиодную панель, стандартную цифровую приборную панель и другие обновления.

Volkswagen T-Roc, который называют Golf среди кроссоверов, подготовился к 2022 году с обновлениями, чуть больше двух лет спустя после официального дебюта на Франкфуртском автосалоне 2019 года. Новинка получила лицевую часть в стиле последних Polo, Golf и Tiguan, новую заднюю оптику, новые цвета, колесные диски, отделку и технику.

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Передние фары теперь матричны, дополнены световой полосой, которая проходит через центр радиаторной решетки и новый световой логотип бренда. Задняя оптика получила динамические указатели поворота, предлагаемые за дополнительную плату.

Немецкий автопроизводитель говорит, что улучшил цветовую гамму и переработал легкосплавные диски, размеры которых колеблются от 17 до 19 дюймов. По-прежнему кроссовер будет предлагаться с опционным оснащением R-Line с некоторыми визуальными изменениями в стиле полноценного T-Roc R.

Внутри изменения более значительны, поскольку даже базовая модель теперь будет иметь цифровую приборную панель. Однако наиболее очевидным изменением является центральная консоль, где вентиляционные отверстия смещены ниже, чтобы освободить место для информационно-развлекательной системы, размер экрана которой зависит от комплектации и может иметь диагональ в 6,5 дюйма, 8 или 9,2.

Фото: Volkswagen T-Roc Coupé 2022 / Volkswagen

T-Roc теперь использует новейшую информационно развлекательную систему VW MIB3, а за доплату предложит беспроводные сервисы Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, он перешел на сенсорный климат-контроль, как последние Polo, Tiguan и Arteon.

Под капотом перемен не произошло. Линейка моторов начинается с трехцилиндрового 1-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом, который обеспечивает переднюю ось мощностью в 110 лошадиных сил. Больший четырехцилиндровый 1.5 TSI увеличивает мощность до 150 л.с., сохраняя передний привод, тогда как топовый 2-литровый TSI обеспечивает отдачу в 190 л.с. и привод на обе оси с технологией 4Motion.

Фото: Volkswagen T-Roc R 2022 модельного года / Volkswagen

Кроме того, Volkswagen также предлагает 2-литровый TDI с двумя уровнями производительности – на 115 и 150 л. Более слабый мотор, опять же, означает передний привод, а более мощный – полный. В зависимости от выбора, T-Roc доступен с шестискоростной механической коробкой передач или 7АКП с двойным сцеплением.

На вершине линейки находится T-Roc R, агрегат которого генерирует мощность в 300 л. Такая версия оснащается трансмиссией DSG с полным приводом 4Motion и функцией лаунч-контроля.

Фото: обновленный Volkswagen T-Roc Cabriolet / Volkswagen

T-Roc Cabriolet будет предлагаться только с передним приводом и бензиновыми моторами 1.0 и 1.5 TSI. Оба агрегата комбинируются с 6-скоростной механической коробкой стандартной комплектации, но за доплату доступна трансмиссия DSG с полным приводом.