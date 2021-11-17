Компактний кросовер дебютував у модернізованому вигляді в трьох версіях: T-Roc R, T-Roc Coupé та T-Roc Cabriolet. Новинка 2022 модельного року отримала світлодіодну панель, стандартну цифрову панель приладів та інші оновлення.

Volkswagen T-Roc, який називають Golf серед кросоверів, підготувався до 2022 року з оновленнями, трохи більше ніж через два роки після офіційного дебюту на Франкфуртському автосалоні 2019 року. Новинка отримала лицьову частину в стилі останніх Polo, Golf і Tiguan, нову задню оптику, нові кольори, колісні диски, оздоблення й техніку.

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Передні фари тепер матричні, доповнені світловою смугою, яка проходить через центр решітки радіатора та новий світловий логотип бренду. Задня оптика отримала динамічні покажчики повороту, які пропонуватимуться за додаткову плату.

Німецький автовиробник каже, що покращив колірну палітру та переробив легкосплавні диски, розміри яких коливаються від 17 до 19 дюймів. Як і раніше, кросовер пропонуватиметься з опційним оснащенням R-Line з деякими візуальними змінами у стилі повноцінного T-Roc R.

Всередині зміни значніші, оскільки навіть базова модель тепер матиме цифрову панель приладів. Однак найочевиднішою зміною є центральна консоль, де вентиляційні отвори зміщені нижче, щоб звільнити місце для інформаційно-розважальної системи, розмір екрану якої залежить від комплектації та може мати діагональ у 6,5 дюйма, 8 або 9,2.

Фото: Volkswagen T-Roc Coupé 2022 / Volkswagen

T-Roc тепер використовує найновішу інформаційно-розважальну систему VW MIB3, а за доплату запропонує бездротові сервіси Android Auto та Apple CarPlay. Крім того, він перейшов на сенсорний клімат-контроль, як останні Polo, Tiguan та Arteon.



Під капотом змін не відбулось. Лінійка моторів починається з трициліндрового 1-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом, який забезпечує передню вісь потужністю у 110 кінських сил. Більший чотирициліндровий 1.5 TSI збільшує потужність до 150 к.с., зберігаючи передній привід, тоді як топовий 2-літровий TSI забезпечує віддачу у 190 к.с. та привід на обидві осі з технологією 4Motion.

Фото: Volkswagen T-Roc R 2022 модельного року / Volkswagen

Крім того, Volkswagen також пропонує 2-літровий TDI з двома рівнями продуктивності – на 115 та 150 к.с. Слабкіший мотор, знову ж, означає передній привід, а потужніший – повний. Залежно від вибору, T-Roc доступний з шестишвидкісною механічною коробкою передач або 7АКП з подвійним зчепленням.



На вершині лінійки знаходиться T-Roc R, агрегат якого генерує потужність у 300 к.с. Така версія оснащується трансмісією DSG з повним приводом 4Motion та функцією лаунч-контроль.

Фото: оновлений Volkswagen T-Roc Cabriolet / Volkswagen

T-Roc Cabriolet пропонуватимуть лише з переднім приводом і бензиновими моторами 1.0 та 1.5 TSI. Обидва агрегати комбінуються з 6-швидкісною механічною коробкою у стандартній комплектації, але за доплату доступна трансмісія DSG з повним приводом.