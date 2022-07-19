Новый двигатель дебютирует на T-Roc и будет использоваться в составе гибридных силовых установок.

Компания Volkswagen резко взяла курс на электрификацию модельного ряда еще в середине прошлого десятилетия – сразу после Дизельгейта – но по-прежнему не отказалась от разработки новых двигателей внутреннего сгорания. Подтверждение тому – обновленная «турбочетверка» 1.5 TSI evo2.

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Как можно понять с названия, это следующее поколение агрегата 1.5 TSI evo из семейства EA211, дебютировавшего на моторном симпозиуме в Вене весной 2016 года в качестве замены для предыдущего 1,4-литрового турбомотора TSI.

У 1.5 TSI evo2 трехступенчатый каталитический нейтрализатор и фильтр сажи объединили в общий модуль контроля вредных выбросов, помещенный ближе к выпускным клапанам. Это позволило одновременно снизить количество редких металлов и повысить экологичность, чтобы агрегат вписался в более строгие нормы, которые начнут действовать в Европе в этом десятилетии.

Систему отключения цилиндров также модернизировали и переименовали из Active Cylinder Management в ACTplus. Теперь два из четырех цилиндров отключаются и включаются более плавно, к тому же расширен рабочий диапазон системы.

Отдача 1.5 TSI evo2 по-прежнему составляет 150 л.с. Для начала он появится в таком исполнении на T-Roc и T-Roc Convertible, затем выйдут и другие версии, в том числе включенные в состав гибридных установок совокупной мощностью 272 л.с. и возможностью зарядки от сети. Скорее всего, такими розеточниками станут Volkswagen Passat и Skoda Superb новых поколений.