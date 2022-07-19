Новий двигун дебютує на T-Roc і також використовуватиметься у складі гібридних силових установок.

Компанія Volkswagen різко взяла курс на електрифікацію модельного ряду ще в середині минулого десятиліття – одразу після Дизельгейту. Однак, як і раніше, не відмовилася від розробки нових двигунів внутрішнього згоряння. Підтвердженням цього є оновлена «турбочетвірка» 1.5 TSI evo2.

Читайте також: Volkswagen показав Phaeton, який так і не став серійним

Як випливає з назви, це наступне покоління агрегату 1.5 TSI evo з сімейства EA211, що дебютував на моторному симпозіумі у Відні навесні 2016 року як заміна для попереднього 1,4-літрового турбомотора TSI.

У 1.5 TSI evo2 триступеневий каталітичний нейтралізатор і фільтр сажі об'єднали в загальний модуль контролю шкідливих викидів, поміщений ближче до випускних клапанів. Це дозволило одночасно знизити кількість рідкісних металів і підвищити екологічність, щоб агрегат вписався в більш суворі норми, які почнуть діяти в Європі в цьому десятилітті.

Систему відключення циліндрів також модернізували та перейменували з Active Cylinder Management на ACTplus. Тепер два з чотирьох циліндрів відключаються і включаються плавніше, до того ж розширений робочий діапазон системи.

Віддача 1.5 TSI evo2, як і раніше, становить 150 к.с. Для початку він з'явиться в такому виконанні на T-Roc і T-Roc Convertible, потім вийдуть і інші версії, у тому числі включені до складу гібридних установок сукупною потужністю 272 к.с. та з можливістю зарядки від мережі. Швидше за все, такими “розеточниками” стануть Volkswagen Passat і Skoda Superb нових поколінь.