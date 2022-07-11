Представницький седан другого покоління був готовий до запуску у виробництво, однак так і не став серійним.

Німецький Volkswagen до двадцятиріччя свого найбільшого представницького седану Phaeton показав зображення його наступника. Його розробили десь у 2015 року, але роком пізніше концерн вирішив не продовжувати виробництво цієї моделі.

Причина – у низькій популярності: представницький седан не асоціювався у покупців з “народною” маркою, до того ж він був дорожчим за свого “брата” по концерну Audi A8.

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Втім, до остаточної оцінки перспектив другого “Фаетона” конструктори зробили друге його покоління – дійшло аж до ходового прототипу. І концерн розсекретив його лише зараз – на честь круглої дати. В його дизайні прослідковується зв'язок із VW Arteon та Touareg, Skoda Superb.

У обробленому шкірою та деревом салоні встановлені цифровий кокпіт Innovision (подібний з'явився на Touareg у 2018 році) та великий дисплей інформаційно-розважального комплексу. Для задніх пасажирів передбачені вмонтовані у спинки передніх сидінь монітори та знімний планшет на центральній консолі – у дусі Bentley.

Прототип Volkswagen Phaeton II покоління

Технічною основою для другого «Фаєтона», що так і не став серійним, мала бути платформа MLB Evo, на якій створено Touareg, більшість старших Audi, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne.

На жаль, про силову установку прототипу інформації немає. Хоча відомо, що седан другого покоління планували випускати не лише з шестилітровим W12, а й із повністю електричною силовою установкою.

Завод в Дрездені зі скла, який напочатку будували спеціально під Phaeton, пристосували під електрокари: спершу на заводі з прозорими стінами робили e-Golf, а взимку минулого року йому на зміну прийшов актуальний хетч ID.3.