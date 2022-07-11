Представительский седан второго поколения был готов к запуску в производство, однако так и не стал серийным.

Немецкий Volkswagen к двадцатилетию своего крупнейшего представительского седана Phaeton показал изображение его преемника. Его разработали где-то в 2015 году, но годом позже концерн решил не продолжать производство этой модели.

Причина – в низкой популярности: представительский седан не ассоциировался у покупателей с “народной” маркой, к тому же он был дороже своего “брата” по концерну Audi A8.

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Впрочем, до окончательной оценки перспектив второго “Фаэтона” конструкторы сделали второе его поколение – дошло вплоть до ходового прототипа. И концерн рассекретил его только сейчас – в честь круглой даты. В его дизайне прослеживается связь с VW Arteon и Touareg, Skoda Superb.

В отделанном кожей и деревом салоне установлены цифровой кокпит Innovision (подобный появился на Touareg в 2018 году) и большой дисплей информационно-развлекательного комплекса. Для задних пассажиров предусмотрены встроенные в спинки передних сидений мониторы и съемный планшет на центральной консоли – в духе Bentley.

Прототип Volkswagen Phaeton II поколения

Технической основой для второго “Фаэтона”, так и не ставшего серийным, должна была быть платформа MLB Evo, на которой создано Touareg, большинство старших Audi, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne.

К сожалению, о силовой установке прототипа информации нет. Хотя известно, что седан второго поколения планировали выпускать не только с шестилитровым W12, но и с полностью электрической силовой установкой.

Завод в Дрездене из стекла, который вначале строили специально под Phaeton, приспособили под электрокары: сначала на заводе с прозрачными стенами делали e-Golf, а зимой прошлого года ему на смену пришел актуальный хэтч ID.3.