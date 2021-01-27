Немецкий автопроизводитель будет оспаривать решение суда о компенсации в 3000 евро каждому своему клиенту с дизельной машиной.

Испанский суд обязал немецкого производителя автомобилей Volkswagen выплатить 16,3 миллиона евро компенсации людям в Испании, которые приобрели машины с установленными устройствами для манипуляции с показателями выбросов, заявила группа потребителей OCU. Представитель заявил, что компания будет обжаловать решение.

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После пятилетней юридической битвы, суд Мадрида признал, что Volkswagen занимался антиконкурентной деловой практикой, и обязал производителя автомобилей оплатить по 3000 евро убытков каждому пострадавшему члену союза владельцев, говорится в сообщении группы OCU.

В 2015 году Volkswagen признался в использовании незаконного программного обеспечения для обмана при испытаниях дизельных двигателей в США. Разгоревшийся после этого Скандал “дизельгейт” стоил немецкому производителю более 25 миллиардов евро на ремонт автомобилей, штрафы и выкуп.

Почти все американские владельцы пострадавших автомобилей в 2016 году согласились на компенсацию, общая сумма которой составила 25 миллиардов долларов.

В прошлом году Высший суд Германии по рассмотрению гражданских споров постановил, что Volkswagen должен выплатить компенсацию владельцам автомобилей с фальсифицированными дизельными двигателями в Германии.