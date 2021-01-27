Німецький автовиробник буде оскаржувати рішення суду про компенсацію у 3000 євро кожному своєму клієнту з дизельною машиною.

Іспанський суд зобов'язав німецького виробника автомобілів Volkswagen виплатити 16,3 мільйони євро компенсації людям в Іспанії, які придбали машини з встановленими пристроями для махлювання з показниками викидів, заявила група споживачів OCU. Речник заявив, що компанія буде оскаржувати рішення.

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Після п'ятирічної юридичної битви, суд Мадрида визнав, що Volkswagen займався антиконкурентною діловою практикою, і зобов'язав виробника автомобілів сплатити по 3000 євро збитків кожному потерпілому члену спілки власників, йдеться у повідомленні групи OCU.

У 2015 році Volkswagen зізнався у використанні незаконного програмного забезпечення для обману при випробуваннях дизельних двигунів у США. Скандал “дизельгейт”, який розгорівся після цього, коштував німецькому виробнику більше 25 мільярдів євро на ремонт автомобілів, штрафи та викуп.

Майже всі американські власники постраждалих автомобілів у 2016 році погодились на компенсацію, загальна сума якої становила 25 мільярдів доларів.

Торік вищий суд Німеччини з розгляду цивільних спорів постановив, що Volkswagen повинен виплатити компенсацію власникам автомобілів з фальсифікованими дизельними двигунами в Німеччині.