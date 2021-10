Полномасштабный прототип OnePod будет экспонироваться до 31 декабря 2021 года на выставке "Go.City – The Future of Urban Mobility" в Берлине.

В рамках форума DRIVE в Берлине Volkswagen Group представила визионерская концепт OnePod, интерьер которого легко менять под нужды пользователей. "One" в его названии означает "One Solution for all" (одно решение для всего), что намекает на многоцелевое назначение автомобиля.

Смотрите также: Lexus показал на видео крутой электрический багги

Пример OnePod на фото разработан, как роботакси, поскольку Volkswagen хочет стать поставщиком таких услуг в будущем. Транспортная капсула использует распространенный дизайн с высокой крышей и большой площадью остекления, а также колесами большого размера. Похоже, цикл замыкается и дизайн транспортных средств вновь возвращается к каретам.

Светодиодная оптика автономной капсулы с помощью световых сигналов "общается" с другими участниками дорожного движения. Сзади также есть откидная стойка для велосипедов.

Настраиваемая кабина имеет много места и прекрасную видимость; в версии такси капсула может вместить до четырех пассажиров. Элементы управления интегрированные в подлокотники, а на большом экране показывается информация о поездке.

При парковке автомобиль определяет высоту бордюра и автоматически опускает его пол. Это облегчит вход-выход для родителей с колясками и людей с ограниченными физическими возможностями на инвалидных колясках. Камера на крыше распознает пассажиров, автоматически открывая дверь, когда они приближаются.

О серийном воплощении самоходной электрической "кареты" Volkswagen не говорит, но большое количество подобных концептов капсул у других производителей показывает, что со временем на дорогах таки появятся такие машины.