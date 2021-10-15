Компактный вездеход оснащен силовой установкой, работающей на водороде.

Вчера марка Lexus представила новое поколение внедорожника LX 2021, но это был не единственный автомобиль, который появился на презентации. Под конец мероприятия Lexus показал концепт Lexus Off-Highway Recreational Vehicle – багги с водородной силовой установкой.

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Как известно, Tesla готовится к выпуску электрических квадроциклов, а Lexus решил пойти в этом немного дальше, предложив немного более комфортный вид квадроциклов – багги с креслами и защищенным кузовом.

Японский производитель не раскрывает технических подробностей, лишь отмечает, что внедорожник оснащен водородной силовой установкой, единственным побочным продуктом работы которой является чистая вода. Интересно, что инженеры смогли приспособить обычный бензиновый турбомотор 1.6 от Toyota Corolla для работы на водороде. Разработчикам пришлось изменить систему зажигания двигателя и систему подачи топлива, чтобы он работал с водородом так же как и с бензином, но без вредных выхлопов.

Фото: концепт водородного багги Lexus / кадри відео

В презентации не было ни слова о планах реализации этого замечательного концепта в серии, но и исключать такую возможность не стоит, ведь Toyota является одним из пионеров водородного электротранспорта, а Lexus традиционно получает от материнской марки все самое лучшее. К слову, недавно водородный Toyota Mirai установил рекорд по дальности пробега между заправками.