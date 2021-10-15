Компактний всюдихід оснащений силовою установкою, яка працює на водні.

Учора марка Lexus представила нове покоління позашляховика LX 2021, але це був не єдиний автомобіль, який з'явився на презентації. Під кінець заходу Lexus показав концепт Lexus Off-Highway Recreational Vehicle – баггі з водневою силовою установкою.

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Як відомо, Tesla готується до випуску електричних квадроциклів, а Lexus вирішив піти у цьому трохи далі, запропонувавши трохи більш комфортний різновид квадроциклів – баггі з кріслами та захищеним кузовом.

Японський виробник не розкриває технічних подробиць, лиш зазначає, що позашляховик оснащений водневою силовою установкою, єдиним побічним продуктом роботи якої є чиста вода. Цікаво, що інженери змогли пристосувати звичайний бензиновий турбомотор 1.6 від Toyota Corolla для роботи на водні. Розробникам довелося змінити систему запалювання двигуна та систему подачі пального, щоб він працював з воднем так само як і з бензином, але без шкідливих вихлопів.

Фото: концепт водневого баггі Lexus / кадри відео

У презентації не було жодного слова про плани втілення цього чудового концепту у серії, але й виключати таку можливість не варто, адже Toyota є одним з піонерів водневого електротранспорту, а Lexus традиційно отримує від материнської марки усе найкраще. До слова, нещодавно водневий Toyota Mirai встановив рекорд з дальності пробігу між заправками.