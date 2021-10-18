Повномасштабний прототип OnePod буде експонуватися до 31 грудня 2021 року на виставці "Go.City – The Future of Urban Mobility" у Берліні.

В рамках форуму DRIVE у Берліні Volkswagen Group презентувала візіонерський концепт OnePod, інтер’єр якого легко змінювати під потреби користувачів. “One” у його назві означає “One Solution for all” (одне рішення для всього), що натякає на багатоцільове призначення автомобіля.

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Приклад OnePod на фото розроблений, як роботаксі, оскільки Volkswagen хоче стати постачальником таких послуг у майбутньому. Транспортна капсула використовує поширений дизайн з високим дахом та великою площею скління, а також колесами великого розміру. Схоже, цикл замикається і дизайн транспортних засобів знову повертається до карет.

Світлодіодна оптика автономної капсули за допомогою світлових сигналів “спілкується” з іншими учасниками дорожнього руху. Ззаду також є відкидна стійка для велосипедів.

Кабіна, що налаштовується, має багато місця та прекрасну видимість; у версії таксі капсула може вмістити до чотирьох пасажирів. Елементи управління інтегровані в підлокітники, а на великому екрані показується інформація про поїздку.

При паркуванні автомобіль визначає висоту бордюру та автоматично опускає його підлогу. Це полегшить вхід-вихід для батьків з колясками та людей з обмеженими фізичними можливостями на інвалідних візках. Камера на даху розпізнає пасажирів, автоматично відкриваючи двері, коли вони наближаються.

Про серійне втілення самохідної електричної “карети” Volkswagen не говорить, але велика кількість подібних концептів капсул в інших виробників свідчить, що з часом на дорогах таки з’являться такі машини.