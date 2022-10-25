Volkswagen вернет физические кнопки на руле. Компания откажется от сенсорного управления из-за недовольства клиентов.

Глава подразделения легковых автомобилей концерна Volkswagen Томас Шефер сообщил, что компания намерена вернуть физические кнопки на спицы рулевых колес своих автомобилей. На данный момент немецкий бренд использует миниатюрные сенсорные панели, которые в последнее время вызывают все большее недовольство со стороны клиентов. Традиционные переключатели вернут на автомобили уже в следующем году в процессе рестайлинга.

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Впервые рули с сенсорными переключателями появились на хэтчбеках Volkswagen Golf седьмого поколения в 2019 году. Подобную инновацию в последние годы все чаще критикуют клиенты компании. Причем недовольство выражают как покупатели “Гольфов”, так и других моделей немецкого концерна, где специалисты применили аналогичную технологию.

По мнению автовладельцев, тактильные ощущения во время вождения гораздо важнее инновационных технологий. Покупатели считают, что физические кнопки необходимы для функций, которыми необходимо управлять, не отвлекаясь от дороги. Ожидается, что традиционные переключатели вернут на хэтчбеке Golf, который переживет рестайлинг в следующем году.

В конце августа шведские специалисты провели исследование, во время которого выяснили, что большинство автовладельцев отдают предпочтение физическим кнопкам, а не сенсорным экранам. По мнению респондентов, тачскрин отнимает гораздо больше времени, чем классические переключатели.