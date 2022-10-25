Volkswagen поверне фізичні кнопки на кермі. Компанія відмовиться від сенсорного керування через невдоволення клієнтів.

Глава підрозділу легкових автомобілів концерну Volkswagen Томас Шефер повідомив, що компанія має намір повернути фізичні кнопки на спиці рульових коліс своїх автомобілів. На даний момент німецький бренд використовує мініатюрні сенсорні панелі, які останнім часом викликають дедалі більше невдоволення з боку клієнтів. Традиційні перемикачі повернуть на автомобілі вже наступного року у процесі рестайлінгу.

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Вперше керма з сенсорними перемикачами з'явилися на хетчбеках Volkswagen Golf сьомого покоління у 2019 році. Подібну інновацію останніми роками дедалі частіше критикують клієнти компанії. Причому невдоволення висловлюють як покупці «Гольфів», так і інші моделі німецького концерну, де фахівці застосували аналогічну технологію.

На думку автовласників, тактильні відчуття під час водіння набагато важливіші за інноваційні технології. Покупці вважають, що фізичні кнопки необхідні для функцій, якими необхідно керувати, не відволікаючись від дороги. Очікується, що традиційні перемикачі повернуть на хетчбеку Golf, який переживе рестайлінг наступного року.

Наприкінці серпня шведські фахівці провели дослідження, під час якого з'ясували, що більшість автовласників віддають перевагу фізичним кнопкам, а не сенсорним екранам. На думку респондентів, тачскрін забирає набагато більше часу, ніж класичні перемикачі.