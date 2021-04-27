Volkswagen Passat NMS (2011 – 2019 годы) – один из самых популярных автомобилей, привезенных из США.

Рецепт прост – огромный и надежный седан за приемлемые деньги. Этот автомобиль удлиненный на 10 см, а также несколько удешевленный по сравнению с европейскими версиями. У него очень мягкая подвеска, которая прекрасно ведет себя на наших неидеальных дорогах.

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Однако многие с недоверием смотрят в сторону "Пассата", ведь европейские версии успели прославиться техническими проблемами как с моторами, так и с коробками DSG. Американские "Пассаты" имеют уникальное сочетание надежных моторов 2.5 л и автоматических коробок AISIN 09G, которые радуют своих владельцев в течение сотен тысяч километров. Этот двигатель – очень надежный, но имеет увеличенный расход топлива (до 16 литров в городе), но на него легко установить ГБО 4 поколения.

На Passat NMS также устанавливали 1.8 tsi, 2,0 tsi и 3,6-литровый бензиновые двигатели, а также 2,0-литровый турбодизель. О том, какие из них более надежные и какие особенности эксплуатации, рассказывают эксперты SRT.