Volkswagen Passat NMS (2011 - 2019 роки) - один з найпопулярніших автомобілів, привезених з США.

Рецепт простий - величезний та надійний седан за прийнятні гроші. Цей автомобіль подовжений на 10 см, а також дещо здешевлений порівняно з європейськими версіями. В нього дуже м’яка підвіска, яка прекрасно веде себе на наших неідеальних дорогах.

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Однак багато хто з недовірою дивляться в бік "Пасату", адже європейські версії встигли прославитися технічними проблемами як з моторами, так і з коробками DSG. Американські "Пасати" мають унікальне поєднання надійних моторів 2.5 л та автоматичних коробок AISIN 09G, які радують своїх власників протягом сотень тисяч кілометрів. Цей двигун – дуже надійний, однак має збільшену витрату пального (до 16 літрів в місті), але на нього легко встановити ГБО 4 покоління.

На Passat NMS також встановлювали 1.8 tsi, 2,0 tsi та 3,6-літровий бензинові двигуни, а також 2,0-літровий турбодизель. Про те, які з них більш надійні та які особливості експлуатації, розказують експерти SRT.