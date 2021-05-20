Это такой себе батарейный Golf R или Golf GTI.

Новинку продемонстрировал на своей страницев LinkedIn руководитель департамента легковых автомобилей Volkswagen Ральф Брандштеттер. Горячий электрохэтч Volkswagen IDX все еще носит статус концепта, однако он уже в шаге от конвейера.

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Ни один из автопроизводителей пока не вывел на рынок спортивную версию хэтчбека, поскольку они отдают предпочтение внедорожникам, так что Volkswagen может стать первым в данной области.

Представлен генеральным директором подразделения пассажирских автомобилей Volkswagen, спортивный IDX имеет два электродвигателя и меньшую снаряженную массу, чем обычный ID3. Ральф Брандштеттер говорит, что хот-хэтч на 200 килограммов легче ID3, несмотря на добавление еще одного электродвигателя.

Концепт, ориентированный на производительность, имеет общую мощность в 329 лошадиных сил, что больше чем у других компактных электрокаров VW Group, включая ID4 GTX, китайский ID6, а также Audi Q4 E-Tron и Skoda Enyaq iV RS.

Дополнительный электрический двигатель обеспечивает электрокару полный привод и разгон до 100 км/ч за 5,3 секунды.

Изменения по сравнению с ID3 включают заниженную подвеску, массивные колеса с низкопрофильными шинами и неоновые акценты внутри и снаружи.

К сожалению, IDX остается чисто концептом. По словам Брандштеттера, компания “подхватит много идей” и воплотит их в будущих серийных моделях. Это означает, что со временем полноприводный и более мощный ID3 может увидеть свет, хотя это, похоже, случится еще не скоро.

Фото: концепт Volkswagen IDX / Volkswagen