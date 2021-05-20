Це такий собі батарейний Golf R чи Golf GTI.

Новинку продемонстрував на своїй сторінці в LinkedIn керівник департаменту легкових автомобілів Volkswagen Ральф Брандштеттер. Гарячий електрохетч Volkswagen IDX все ще носить статус концепту, однак він вже за крок від конвеєру.

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Жоден з автовиробників поки що не вивів на ринок спортивну версію хетчбека, оскільки вони віддають перевагу позашляховикам, тож Volkswagen може стати першим у цій царині.

Представлений генеральним директором підрозділу пасажирських автомобілів Volkswagen, спортивний IDX має два електродвигуни і меншу споряджену масу, ніж звичайний ID3. Ральф Брандштеттер каже, що хот-хетч на 200 кілограмів легший за ID3, незважаючи на додавання ще одного електродвигуна.

Концепт, орієнтований на продуктивність, має загальну потужність у 329 кінських сил, що більше ніж у інших компактних електрокарів VW Group, включаючи ID4 GTX, китайський ID6, а також Audi Q4 E-Tron та Skoda Enyaq iV RS.

Додатковий електричний двигун забезпечує електрокару повний привід та прискорення до 100 км/год за 5,3 секунди.

Зміни, порівняно з ID3, включають занижену підвіску, масивні колеса з низькопрофільними шинами та неонові акценти всередині та зовні.

На жаль, IDX залишається суто концептом. За словами Брандштеттера, компанія “підхопить багато ідей” і втілить їх у майбутніх серійних моделях. Це означає, що з часом повнопривідний і більш потужний ID3 може побачити світло, хоча це, схоже, трапиться ще не скоро.

Фото: концепт Volkswagen IDX / Volkswagen