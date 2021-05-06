Семиместный кроссовер готовится к дебюту 12 мая.

Технически новинка будет идентичной обновленному Volkswagen Tiguan, представленному осенью прошлого года.

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Существенных визуальных изменений, судя по тизерной фотографии, у семиместного Tiguan Allspace также не предвидится – фотография демонстрирует те же задние фонари, линии кузова и крышку багажника, что и у короткой модели. Профиль, очевидно, немного отличается, поскольку Allspace растягивается на 22 сантиметра для размещения дополнительного (опционного) третьего ряда сидений. Объявление также сообщает, что Allspace предлагает до 1920 грузового пространства.

Это означает, что в интерьере будет новое многофункциональное рулевое колесо и новая архитектура центральной панели. Обновленная информационно-развлекательная система доступна с 8-дюймовым или 10-дюймовым сенсорным экраном, и она будет работать под обновленной системой MIB3 от VW с разнообразными услугами, что работают в Интернете.

Длиннобазный Tiguan также получил новые системы управления и вспомогательные системы, как часть нового пакета безопасности движения. Такие функции, как помощь при удержании полосы движения и адаптивный круиз-контроль будут включаться в базовое оснащение Tiguan Allspace.

Volkswagen проведет глобальную презентацию обновленного Tiguan Allspace 2021 модельного года 12 мая, завершив таким образом дебют всей линейки Tiguan. Производство большого внедорожника наладят в Мексике, откуда кроссовер будет поставляться в США, Канаду, Южную Америку и Европу. Версия Tiguan L для китайского рынка будет построена в Шанхае.

Фото: Volkswagen Tiguan 2021 / Volkswagen