Семимісний кросовер готується до дебюту 12 травня.

Технічно новинка буде ідентичною оновленому Volkswagen Tiguan, представленому восени минулого року.

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Суттєвих візуальних змін, судячи з тізерної фотографії, у семимісного Tiguan Allspace також не передбачається – світлина демонструє ті самі задні ліхтарі, лінії кузова та кришку багажника, що і в коротшої моделі. Профіль, очевидно, трохи відрізняється, оскільки Allspace розтягується на 22 сантиметри для розміщення додаткового (опційного) третього ряду сидінь. Анонс також повідомляє, що Allspace пропонує до 1920 вантажного простору.

Це означає, що в інтер’єрі буде нове багатофункціональне кермо та нова архітектура центральної панелі. Оновлена ​​інформаційно-розважальна система доступна з 8-дюймовим або 10-дюймовим сенсорним екраном, і вона буде працювати під оновленою системою MIB3 від VW з різноманітними послугами, що працюють в Інтернеті.

Довгобазний Tiguan також отримав нові системи керування та допоміжні системи, як частину нового пакету безпеки руху. Такі функції, як допомога при утриманні смуги руху та адаптивний круїз-контроль входитимуть у базове оснащення Tiguan Allspace.

Volkswagen проведе глобальну презентацію оновленого Tiguan Allspace 2021 модельного року 12 травня, завершивши таким чином дебют всієї лінійки Tiguan. Виробництво великого позашляховика налагодять у Мексиці, звідки кросовер поставлятимуть у США, Канаду, Південну Америку і Європу. Версія Tiguan L для китайського ринку буде побудована в Шанхаї.

Фото: Volkswagen Tiguan 2021 / Volkswagen