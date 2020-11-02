Официальная премьера новинки состоится 4 ноября.

Volkswagen показав кусочек Golf R: изображение кормы с новым, но уже знакомым логотипом и эмблемой R.

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В сообщении немецкого автопроизводителя сказано, что новинка станет "самым мощным и динамичным” Golf в истории этой модели. А также "самым цифровым". Последнее может означать, что в Volkswagen вылечили все “детские болезни” электроники нового Golf.

Хотя производитель не раскрывает подробностей, многое о Golf R известно уже сейчас. Горячая модель получит двухлитровый турбомотор серии EA 888 и систему полного привода, которая распределяет тягу не только по осям, но и между задними колесами. Мотор и трансмиссию автомобиль, скорее всего, получит от Arteon R, что означает отдачу минимум в 320 л. с. и 420 Нм.

Для сравнения, новый Golf GTI Clubsport развивает 300 л. с. и 400 Нм, а базовый Golf GTI – 245 л. с. и 370 Нм. Линейка горячих версии модели также включает Golf GTD (200 л. с. и 400 Нм) и Golf GTE (245 л. с. и 400 Нм). Новый Volkswagen Golf R по-прежнему будет доступен в кузовах хэтчбек и универсал.

Фото: шпигунські фото Volkswagen Golf R 2021 / Motor1