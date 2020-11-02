Офіційна прем'єра новинки відбудеться 4 листопада.

Volkswagen показав шматочок Golf R: зображення корми з новим, але вже знайомим логотипом і емблемою R.

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У повідомленні німецького автовиробника сказано, що новинка стане “найпотужнішим та найдинамічнішим” Golf в історії цієї моделі. А також “найбільш цифровим”. Останнє може означати, що у Volkswagen вилікували усі “дитячі хвороби” електроніки нового Golf.

Хоча виробник не розкриває подробиць, багато що про Golf R відомо вже зараз. Гаряча модель отримає дволітровий турбомотор серії EA 888 і систему повного приводу, що розподіляє тягу не лише по осях, але і між задніми колесами. Мотор і трансмісію автомобіль, скоріш за все, отримає від Arteon R, що означає віддачу мінімум у 320 к.с. і 420 Нм.

Для порівняння, новий Golf GTI Clubsport розвиває 300 к.с. і 400 Нм, а базовий Golf GTI – 245 к.с. і 370 Нм. Лінійка гарячих версії моделі також включає Golf GTD (200 к.с. і 400 Нм) та Golf GTE (245 к.с. і 400 Нм). Новий Volkswagen Golf R, як і раніше, буде доступний у кузовах хетчбек і універсал.

Фото: шпигунські фото Volkswagen Golf R 2021 / Motor1