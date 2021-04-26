В тизерном видео также можно увидеть "легкую трансформацию салона".

Пока мы терпеливо ждем выхода электрического минивэна ID Buzz в 2022 году, Volkswagen Commercial Services готовится раскрыть другую новинку – новое поколение Transporter в ориентированном на пассажиров формате Multivan. Пассажирский микроавтобус будет сосуществовать с коммерческой версией на базе Т6.1 в течение нескольких лет, после чего замену получит и рабочая модель.

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Новый видеотизер Multivan раскрывает кое-что из салона новинки – прозрачные панели в крыше, массивные боковые окна и гибкость трансформации салона. Например, скамью полной ширины из третьего ряда вообще убрали, заменив ее отдельными сиденьями, которые можно вытянуть с минимальными усилиями.

Volkswagen разместил “гораздо более легкие” сиденья во втором и третьем рядах, которые можно быстро переместить и снять, когда нужно перевозить груз вместо людей. Новая система колей протянулась в салоне от кормы до сидений второго ряда, таким образом значительно расширяя возможности для трансформации.

Фото: официальные тизеры Volkswagen T7 / Volkswagen

В салоне каждого Multivan с 1985 года был столик и у нового T7 он также будет. Но производитель говорит, что переосмыслил эту деталь интерьера, применив систему колей, что позволяет пользователям разместить горизонтальную поверхность там, где нужно.

Новый T7 также предложит размещение сидений лицом к лицу, благодаря возможности вращения сидений среднего ряда на 180 градусов. Новое поколение станет первым Multivan, который будет иметь только отдельные сиденья, до пяти подвижных и съемных во втором и третьем рядах.

Официальная презентация Multivan T7 запланирована на июнь этого года.