У тізерному відео також можна побачити "легку трансформацію салону".

Поки ми терплаче чекаємо на вихід електричного мінівена ID Buzz у 2022 році, Volkswagen Commercial Services готується розкрити іншу новинку – нове покоління Transporter в орієнтованому на пасажирів форматі Multivan. Пасажирський мікроавтобус буде співіснуватиіз комерційною версією на базі Т6.1 протягом років, після чого заміну отримає і робоча модель.

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Новий відеотізер Multivan розкриває дещо з салону новинки – прозорі панелі в даху, масивні бічні вікна та гнучкість трансформації салону. Наприклад, лаву повної ширини з третього ряду взагалі прибрали, замінивши її окремими сидіннями, які можна витягнути з мінімальними зусиллями.

Volkswagen розмістив “набагато легші” сидіння у другому та третьому рядах, які можна швидко перемістити та зняти, коли потрібно перевозити вантаж замість людей. Нова система колій простягнулась у салоні від корми до сидінь другого ряду, таким чином значно розширюючи можливості для трансформації.

Фото: офіційні тізери Volkswagen T7 / Volkswagen

У салоні кожного Multivan з 1985 року був столик і в нового T7 він також буде. Але виробник каже, що переосмислив цю деталь інтер’єру, застосувавши систему колій, що дозволяє користувачам розмістити горизонтальну поверхню там, де потрібно.

Новий T7 також запропонує розміщення сидінь віч-на-віч, завдяки можливості обертання сидінь середнього ряду на 180 градусів. Нове покоління стане першим Multivan, який буде мати лише окремі сидіння, до п'яти рухомих та знімних у другому та третьому рядах.

Офіційна презентація Multivan T7 запланована на червень цього року.