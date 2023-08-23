Volkswagen рассекретил одну из функций Tiguan третьего поколения. Со сменой поколения Volkswagen Tiguan избавится от привычного селектора трансмиссии.

В преддверии премьеры Tiguan третьего поколения Volkswagen опубликовал ролик, демонстрирующий одну из новых функций модели: на месте, где раньше находился селектор трансмиссии, появилась поворотная шайба с небольшим экраном.

Читайте также: Новый Volkswagen Tiguan увидели без камуфляжа задолго до премьеры

Посредством нее можно выбирать режимы движения, регулировать громкость мультимедийной системы и изменять освещение салона. А за управление трансмиссией теперь отвечает правый подрулевой рычаг.

Каждому виду настройки соответствует определенная подсветка шайбы, а на ее экранчике отображается виджет: например, ездовые режимы подсвечиваются розовым (в общем их четыре – Eco, Comfort, Individual и Sport), а регулировка громкости – фиолетовым. Судя по отпечаткам пальцев на экране, требуемый режим выбирается нажатием на центральную часть шайбы.

В общем, салон нового Tiguan полностью рассекретили на ранних тизерных фотографиях. Со сменой поколения кроссовер будет иметь 10,25-дюймовую «приборку» без козырька и сенсорный экран мультимедиа диагональю 12,9 или 15 дюймов (размер зависит от комплектации).

Под центральный дисплей перенесли кнопки управления климатической системой, а за переключение передач теперь отвечает правый подрулевой переключатель. Сам салон сделали просторнее: у пассажиров сзади появилось больше простора для ног и над головой. Объем багажника увеличился с 615 до 648 литров.

Известно, что в Европе Volkswagen Tiguan третьего поколения будет представлен с бензиновыми двигателями 1.5 TSI и 2.0 TSI и двухлитровым дизелем. Гибридные модификации получат дополнение к мощности, а плагин-гибрид станет дальнобойным – чистым электричеством он сможет проехать до 120 километров.

Премьера Tiguan состоится в сентябре, а у европейских дилеров кроссоверы появятся в первом квартале следующего года.