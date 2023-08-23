Volkswagen розсекретив одну з функцій Tiguan третього покоління. Зі зміною покоління Volkswagen Tiguan позбудеться звичного селектора трансмісії.

Напередодні прем'єри Tiguan третього покоління Volkswagen опублікував ролик, який демонструє одну з нових функцій моделі: на місці, де раніше знаходився селектор трансмісії, з'явилася поворотна шайба з невеликим екраном.

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За допомогою неї можна вибирати режими руху, регулювати гучність мультимедійної системи та змінювати освітлення салону. А за керування трансмісією тепер відповідає правий підрульовий важіль.

Кожному виду налаштування відповідає певне підсвічування шайби, а на її екранчику відображається віджет: наприклад, їздові режими підсвічуються рожевим (загалом їх чотири - Eco, Comfort, Individual і Sport), а регулювання гучності - фіолетовим. Судячи з відбитків пальців на екрані, потрібний режим вибирається натисканням на центральну частину шайби.

Загалом салон нового Tiguan повністю розсекретили на ранніх тизерних фотографіях. Зі зміною покоління кросовер матиме 10,25-дюймову «приладку» без козирка і сенсорний екран мультимедіа діагоналлю 12,9 або 15 дюймів (розмір залежить від комплектації).

Під центральний дисплей перенесли кнопки керування кліматичною системою, а за перемикання передач відтепер відповідає правий підкермовий перемикач. Сам салон зробили просторішим: у пасажирів ззаду з'явилося більше простору для ніг та над головою. Об'єм багажника збільшився з 615 до 648 літрів.

Відомо, що в Європі Volkswagen Tiguan третього покоління буде представлений із бензиновими моторами 1.5 TSI та 2.0 TSI та дволітровим дизелем. Гібридні модифікації отримають додаток до потужності, а плагін-гібрид стане далекобійним — чистою електрикою він зможе проїхати до 120 кілометрів.

Прем'єра Tiguan відбудеться у вересні, а у європейських дилерів кросовери з'являться у першому кварталі наступного року.