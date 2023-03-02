Volkswagen California 6.1 Surf дебютирует с новыми вещами для кемпинга. Он оснащен мини-кухней с двумя конфорками и раковиной из нержавеющей стали.

Volkswagen расширяет модельный ряд кемперов California 6.1, представляя новый уровень комплектации Surf в Великобритании. Эта версия занимает место между существующими классами Beach Tour и Ocean. Цены начинаются с $81 824.

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Внутри California 6.1 Surf стандартно поставляется с газовой плитой с двумя конфорками. Мойка из нержавеющей стали имеет съемную раковину. Оба передних сиденья имеют подогрев, а центральная консоль включает 8,0-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. Покупатели могут выбрать четырех- и семиместную конфигурацию салона.

Как и другие калифорнийские варианты, Surf имеет место для сна для четырех человек благодаря кровати-чердаку и заднему сиденью, которое превращается в зону для сна. Выдвижная крыша расширяет комнату, чтобы стоять. Среди других удобств – трехзонный климат-контроль и стереосистема с восемью динамиками. Адаптивный круиз-контроль является опцией.

Силовой агрегат состоит из 2,0-литрового турбодизеля мощностью 148 лошадиных сил и семиступенчатой автоматической коробки. Он поставляется с 16-дюймовыми колесами.

Если клиенту нужны дополнительные функции, отделка Ocean с более высокими спецификациями добавляет такие вещи, как холодильник и цифровую панель приборов.

California 6.1 дебютировал в 2019 году как последний в долгой истории кемперов VW на базе Transporter. Одной из новых функций была возможность развертывания мини-кухни с одноконфорковой плитой и небольшим местом для приготовления. Покупатели могли выбрать эту установку с компоновкой на семь пассажиров.