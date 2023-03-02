Volkswagen California 6.1 Surf дебютує з новими речами для кемпінгу. Він оснащений міні-кухнею з двома конфорками та раковиною з нержавіючої сталі.

Volkswagen розширює модельний ряд кемперів California 6.1, представляючи новий рівень комплектації Surf у Великобританії. Ця версія займає місце між існуючими класами Beach Tour і Ocean. Ціни починаються від $81 824.

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Всередині California 6.1 Surf стандартно поставляється з газовою плитою з двома конфорками. Мийка з нержавіючої сталі має знімну раковину. Обидва передні сидіння мають підігрів, а центральна консоль включає 8,0-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи. Покупці можуть вибрати чотири- та семимісну конфігурацію салону.

Як і інші каліфорнійські варіанти, Surf має місце для сну для чотирьох осіб завдяки ліжку-горищу та задньому сидінню, яке перетворюється на зону для сну. Висувний дах розширює кімнату, щоб стояти. Серед інших зручностей – тризонний клімат-контроль і стереосистема з вісьмома динаміками. Адаптивний круїз-контроль є опцією.

Силовий агрегат складається з 2,0-літрового турбодизеля потужністю 148 кінських сил і семиступеневої автоматичної коробки передач. Він поставляється з 16-дюймовими колесами.

Якщо клієнту потрібні додаткові функції, оздоблення Ocean з вищими специфікаціями додає такі речі, як холодильник і цифрову панель приладів.

California 6.1 дебютував у 2019 році як останній у довгій історії кемперів VW на базі Transporter. Однією з його нових функцій була можливість розгортання міні-кухні з одноконфорковою плитою та невеликим місцем для приготування. Покупці могли вибрати цю установку з компонуванням на сім пасажирів.