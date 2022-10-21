Немецкий концерн ищет покупателя на производственную площадку в Калуге.

По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Volkswagen все же намерен уйти с российского рынка. Наблюдательный совет концерна не видит возможности возобновления поставок комплектующих, поэтому хочет продать предприятие в Калуге, скорее всего – российским или китайским инвесторам.

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При этом выйти из бизнеса производитель сможет не раньше, чем появится ясность, кто возьмет на себя дальнейшее обслуживание автомобилей, и не будут выполнены все обязательства перед 4000 местными сотрудниками.

Ранее несколько российских изданий сообщили, что предприятие начали готовить к продаже и уже посетили делегации потенциальных покупателей из Казахстана и Австрии, а также представители Минпромторга. Как возможного будущего владельца площадки назвали казахстанскую компанию Азия Авто, которая имеет лицензию на выпуск автомобилей Vokswagen и Skoda. Подобное соглашение помогло бы немецкой группе выйти из прямого владения активом, сохранив при этом производство в Калуге.

Напомним, в Калужской области выпускались Volkswagen Polo и Tiguan, Skoda Rapid, а также двигатели 1.6 MPI. 3 марта этого года сборку машин и их поставку дилерам приостановили.

Ранее немецкий концерн ликвидировал производственную площадку в Нижнем Новгороде, которая также простаивала с начала весны. Там на мощностях "Группы ГАЗ" собирали по контракту Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia.

По данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, в первой половине 2022 года Volkswagen продал на российском рынке 14 458 автомобилей (-72%), заняв восьмое место в рейтинге брендов. При этом на июнь из них пришлась только 671 штука (-93%). Результаты Skoda – 14 649 (-72%) и 659 (-93%) автомобилей соответственно.