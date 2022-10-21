Німецький концерн шукає покупця на виробничий майданчик у Калузі.

За даними німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, Volkswagen все ж таки має намір піти з російського ринку. Наглядова рада концерну не бачить можливості поновлення постачання комплектуючих, а тому хоче продати підприємство в Калузі, швидше за все – російським чи китайським інвесторам.

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При цьому вийти з бізнесу виробник зможе не раніше, ніж з'явиться ясність, хто візьме на себе подальше обслуговування автомобілів, і не буде виконано всіх зобов'язань перед 4000 місцевими співробітниками.

Раніше кілька російських видань повідомили, що підприємство почали готувати до продажу, і його вже відвідали делегації потенційних покупців із Казахстану та Австрії, а також представники Мінпромторгу. Як можливе майбутнє власника майданчика назвали казахстанську компанію «Азія Авто», яка має ліцензію на випуск автомобілів Vokswagen і Skoda. Подібна угода допомогла б німецькій групі вийти із прямого володіння активом, зберігши при цьому виробництво у Калузі.

Нагадаємо, у калузькій області випускалися Volkswagen Polo та Tiguan, Skoda Rapid, а також двигуни 1.6 MPI. 3 березня цього року складання машин та їх постачання дилерам призупинили.

Раніше німецький концерн ліквідував виробничий майданчик у Нижньому Новгороді, який також простоював з початку весни. Там на потужностях "Групи ГАЗ" збирали за контрактом Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq та Octavia.

За даними комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу, у першій половині 2022 року Volkswagen продав на російському ринку 14 458 автомобілів (-72%), посівши восьме місце у рейтингу брендів. При цьому на червень з них припала лише 671 штука (-93%). Результати Skoda – 14 649 (-72%) та 659 (-93%) автомобілів відповідно.