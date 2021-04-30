Немецкий автопроизводитель объединился с тюнером ABT Sportsline для создания набора стайлинга для Transporter 6.1.

Тюнинговый набор Volkswagen продемонстрировал на коммерческой версии фургона – потому что рабочей машине тоже нужен спойлер.

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Тюнинговые детали из набора T-Sport20 доступны в официальных центрах Volkswagen Van. Они предоставляют фургона более спортивный вид и могут быть добавлены как к обычной, так и в длиннобазных версиях Transporter Highline.

Цены начинаются с 1400 фунтов стерлингов в Соединенном Королевстве, что соответствует 54 090 в гривне, по текущему курсу обмена. За эти деньги клиенты получат новую “губу” переднего бампера, матовые черные боковые ступеньки и рейлинги на крыше, а также спойлер. Детали доступны в одном из 14 цветов, в которых предлагается Transporter.

Легкосплавные 20-дюймовые диски с Y-образными спицами также доступны, но не как отдельная деталь, а как часть пакета T-Sport20. Вместе с дисками комплект обойдется в 2187 фунтов стерлингов (84 400 гривен). Также доступен комплект пружин, которые приближают кузов Transporter к земле на 30 мм.

"Transporter имеет богатое наследие, которое насчитывает более 70 лет, и заработал свою репутацию не только тем, что умело выполнял работу, но и тем, что делал это со стилем", – говорит менеджер по послепродажному обслуживанию коммерческих автомобилей VW Пол Андерсон. "T-Sport20 – лучший аксессуар для тех, кто хочет выделить свой T6.1 из толпы и добавить спортивного вида своей гордости и радости".

Стоимость Transporter 6.1 в Великобритании начинается с 28 518 фунтов стерлингов – 1 100 710 гривен, а в Украине самая доступная версия модели обойдется в 716 147 (без НДС) за версию Transporter 6.1 Kasten.

Фото: комплект тюнинга T-Sport20 для Volkswagen Transporter 6.1 / Volkswagen