Німецький автовиробник об'єднався з тюнером ABT Sportsline для створення набору стайлінгу для Transporter 6.1.

Тюнінговий набір Volkswagen продемонстрував на комерційній версії фургона – тому що робочій машині тех потрібен спойлер.

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Тюнінгові деталі з набору T-Sport20 доступні в офіційних центрах Volkswagen Van. Вони надають фургону більш спортивний вигляд і можуть бути додані як до звичайної, так і до довгобазної версії Transporter Highline.

Ціни починаються з 1400 фунтів стерлінгів у Сполученому Королівстві, що відповідає 54 090 у гривні, за поточним курсом обміну. За ці гроші клієнти отримають нову “губу” переднього бампера, матові чорні бічні сходинки і рейлінги на даху, а також спойлер. Деталі доступні в одному з 14 кольорів, у яких пропонується Transporter.

Легкосплавні 20-дюймові диски з Y-подібними спицями також доступні, але не як окрема деталь, а як частина пакета T-Sport20. Разом з дисками комплект обійдеться у 2187 фунтів стерлінгів (84 400 гривень). Також доступний комплект пружин, які наближають кузов Transporter до землі на 30 мм.

“Transporter має багату спадщину, яка налічує понад 70 років, і заробив свою репутацію не лише за те, що вправно виконував роботу, але й за те, що робив це зі стилем”, – каже менеджер з післяпродажного обслуговування комерційних автомобілів VW Пол Андерсон. “T-Sport20 – найкращий аксесуар для тих, хто хоче виділити свій T6.1 з натовпу та додати спортивного вигляду своїй гордості та радості”.

Вартість Transporter 6.1 у Великобританії починається з 28 518 фунтів стерлінгів – 1 100 710 гривень, а в Україні найдоступніша версія моделі обійдеться у 716 147 (без ПДВ) за версію Transporter 6.1 Kasten.

Фото: комплект тюнінгу T-Sport20 для Volkswagen Transporter 6.1 / Volkswagen