Американское подразделение Volkswagen отметило 40-летие выхода Volkswagen Jetta GLI выпуском юбилейной спецверсии седана.

Исполнение 40th Anniversary Edition выйдет ограниченным тиражом в 1984 году. К одноименному роману Джорджа Оруэлла эти цифры никакого отношения не имеют.

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Юбилейный Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition поступит в продажу в трех цветах кузова: Pure Grey, Pure White и Rising Blue с контрастной фирменной обработкой GLI красного цвета. Спойлер, радиаторная решетка, боковые зеркала, дверные ручки и спойлер будут окрашены в черный цвет, как и десятиспицевые 18-дюймовые колесные диски.

В салоне спецверсии установят сиденья с отделкой из эксклюзивной ткани, созданные специально для лимитированной серии. В подстаканниках можно найти гравировку «GLI» и «1984», а на бирках сидений и на порогах передней двери – надпись «GLI 40».

В движение Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition будет приводиться 2,0-литровым бензиновым турбомотором EA888 мощностью 228 л.

К дилерам эксклюзивные седаны поступят к концу этого лета. Цены на них будут варьироваться от 28 085 долларов за версию с «механикой» до 28 885 долларов за исполнение с «роботом» без учета доставки.