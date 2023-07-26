Американський підрозділ Volkswagen відзначив 40-річчя виходу Volkswagen Jetta GLI випуском ювілейної спецверсії седана.

Виконання 40th Anniversary Edition вийде обмеженим тиражем у 1984 одиниці. До однойменного роману Джорджа Оруелла ці цифри жодного відношення не мають.

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Ювілейний Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition надійде у продаж у трьох кольорах кузова: Pure Grey, Pure White та Rising Blue з контрастною фірмовою обробкою GLI червоного кольору. Спойлер, решітка радіатора, бічні дзеркала, дверні ручки та спойлер будуть пофарбовані у чорний колір, як і десятиспицеві 18-дюймові колісні диски.

У салоні спецверсії встановлять сидіння з оздобленням з ексклюзивної тканини, створені спеціально для лімітованої серії. У підсклянниках можна буде знайти гравіювання «GLI» та «1984», а на бирках сидінь та на порогах передніх дверей – напис «GLI 40».

У рух Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition буде приводитися 2,0-літровим бензиновим турбомотором EA888 потужністю 228 л.

До дилерів ексклюзивні седани надійдуть до кінця цього літа. Ціни на них варіюватимуться від 28 085 доларів за версію з «механікою» до 28 885 доларів за виконання з «роботом» без урахування доставки.