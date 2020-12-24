Компания Volkswagen прекратила производство электрической версии хэтчбека Golf. За семь лет на двух заводах была выпущена 145 561 такая машина.

Электрический Volkswagen Golf поступил в продажу в 2014 году и изначально встал на конвейер в Вольфсбурге. С годами спрос на пятидверку увеличился, и в 2017 году компания задействовала для его производства Gläserne Manufaktur (стеклянную мануфактуру) в Дрездене. За три года дрезденское предприятие выпустило 50 401 экземпляр e-Golf, причем в последние месяцы конвейерной жизни модели можно было записаться на экскурсию и посмотреть своими глазами на сборку уже приобретенного автомобиля.

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С прекращением выпуска e-Golf конвейер стеклянной Мануфактуры не будет долго пустовать – завод еще летом начали переоборудовать под производство нового хэтчбека, изначально спроектированного как 100-процентный электрокар – Volkswagen ID. 3. Недавно там провели первую “свадьбу”, то есть соединили кузов с шасси, а во время зимних каникул настроят оборудование для установки панорамной крыши, а также проведут адаптацию захватных устройств для установки внутренних элементов салона и сидений.

Сейчас Volkswagen ID.3 выпускают в Цвиккау. С момента выхода на европейский рынок в сентябре этого года клиентам было передано более 28 000 автомобилей. Сейчас в Германии самая дешевая версия стоит от 34 112 евро, но в первом полугодии 2021 года в продажу поступит сверхбюджетная комплектация с ценником менее 30 000 евро. По слухам, ID.3 может появиться и в украинских автосалонах.