Компанія Volkswagen припинила виробництво електричної версії хетчбека Golf. За сім років на двох заводах було випущено 145 561 таких машин.

Електричний Volkswagen Golf надійшов у продаж в 2014 році і спочатку став на конвеєр в Вольфсбурзі. З роками попит на пятидверку збільшився і в 2017 році компанія задіяла для його виробництва Gläserne Manufaktur (скляну мануфактури) в Дрездені. За три роки дрезденське підприємство випустило 50 401 екземплярів e-Golf, причому в останні місяці конвеєрного життя моделі можна було записатися на екскурсію і подивитися на власні очі на збірку вже придбаного автомобіля.

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З припиненням випуску e-Golf конвеєр скляної Мануфактури не буде довго пустувати - завод ще влітку почали переобладнувати під виробництво нового хетчбека, спочатку спроектованого як 100-відсотковий електрокар - Volkswagen ID. 3. Нещодавно там провели перше «весілля», тобто з'єднали кузов з шасі, а під час зимових канікул налаштують обладнання для установки панорамного даху, а також проведуть адаптацію захватних пристроїв для установки внутрішніх елементів салону і сидінь.

Зараз Volkswagen ID.3 випускають в Цвіккау. З моменту виходу на європейський ринок у вересні цього року клієнтам було передано понад 28 000 автомобілів. Зараз в Німеччині найдешевша версія коштує від 34 112 євро, але в першому півріччі 2021 року в продаж надійде понад бюджетна комплектація з цінником менше 30 000 євро. З чуток, ID.3 може з'явитися і в українських автосалонах.