Речь идет о китайском седане Santana, впервые появившемся на конвейере местного завода в 1983 году.

Volkswagen снимает с конвейера седан Santana, который являлся первой массовой моделью марки в Китае. Сначала Santana была разновидностью Passat второго поколения, а последние девять лет под этим названием выпускается "родственник" VW Polo Sedan и Skoda Rapid на платформе PQ25.

Конечно, право на название автопроизводитель сохранит за собой. Так что если китайцы будут за ним, модель снова возродят.

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Кроме Santana, на заводе СП Volkswagen-SIAC перестанут производить и одноплатформенную Skoda Rapid. Вместо них наладят производство кроссоверов Volkswagen T-Cross и рестайлингового Tharu.