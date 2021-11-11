Йдеться про китайський седан Santana, який вперше з'явився на конвеєрі місцевого заводу у 1983 році.

Volkswagen знімає з конвеєра седан Santana, який був першою масовою моделлю марки у Китаї. Спочатку Santana був різновидом Passat другого покоління, а останні дев'ять років під цією назвою випускається "родич" VW Polo Sedan та Skoda Rapid на платформі PQ25.

Звичайно, право на назву автовиробник збереже за собою. Тож якщо китайці сумуватимуть за ним, модель знову відродять.

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Окрім Santana, на заводі СП Volkswagen-SIAC перестануть робити і одноплатформенну Skoda Rapid. Замість них налагодять виробництво кросоверів Volkswagen T-Cross і рестайлінгового Tharu.