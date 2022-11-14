Всего выпустили только семь заряженных Volkswagen T3 B32. Спортивный минивэн оснащен двигателем Porsche, а его салон украшен дорогой кожей.

В Нидердандах выставили на продажу очень нестандартный Volkswagen T3 Caravelle 1985 года. За обычный с виду минивэн просят невероятные 364 900 евро. Подробности раритетного автомобиля раскрыло нидерландское представительство Porsche.

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Дело в том, что именно специалисты Porsche доработали этот автомобиль, и он действительно особенный. Этот один из семи минивэнов Volkswagen T3 B32, построенных для перевозки запчастей к суперкару Porsche 959 во время ралли "Париж – Дакар".

Обычный Volkswagen Caravelle T3 считали слишком медленным для этой задачи, поэтому минивэн оснастили 3,2-литровой 231-сильной оппозитной шестеркой и 5-ступенчатой механической КПП от Porsche 911 Carrera. Максимальная скорость минивэна возросла до 185 км/ч. Кроме того, доработали подвеску и тормоз автомобиля.

От стандартной модели Volkswagen T3 B32 можно отличить по аэродинамическому обвесу и 16-дюймовым легкосплавным дискам Porsche 911. Кроме того, заметны дополнительные вентиляционные отверстия для охлаждения мотора и широкая выхлопная труба.

Тюнинг Volkswagen T3 также включает отделку салона кожей и установку дополнительных приборов на передней панели. Автомобиль отлично сохранился и требует только минимального ремонта. Пробег составляет 130 800 км.