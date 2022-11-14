Усього випустили лише сім заряджених Volkswagen T3 B32. Спортивний мінівен оснащений двигуном Porsche, а його салон оздоблений дорогою шкірою.

У Нідердандах виставили на продаж дуже нестандартний Volkswagen T3 Caravelle 1985 року. За звичайний на вигляд мінівен просять неймовірні 364 900 євро. Подробиці раритетного автомобіля розкрило нідерландське представництво Porsche.

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Справа в тому, що саме фахівці Porsche доопрацювали цей автомобіль і він справді особливий. Цей один із семи мінівенів Volkswagen T3 B32, побудованих для перевезення запчастин до суперкара Porsche 959 під час ралі "Париж-Дакар".

Звичайний Volkswagen Caravelle T3 вважали надто повільним для цього завдання, тому мінівен оснастили 3,2-літровою 231-сильною опозитною шісткою і 5-ступінчастою механічною КПП від Porsche 911 Carrera. Максимальна швидкість мінівену зросла до 185 км/год. Крім того, доопрацювали підвіску та гальма автомобіля.

Від стандартної моделі Volkswagen T3 B32 можна відрізнити по аеродинамічному обвісу та 16-дюймовим легкосплавним дискам від Porsche 911. Крім того, помітні додаткові вентиляційні отвори для охолодження мотора та широка вихлопна труба.

Тюнінг Volkswagen T3 також включає оздоблення салону шкірою та встановлення додаткових приладів на передній панелі. Автомобіль відмінно зберігся і вимагає лише мінімального ремонту. Пробіг становить 130 800 км.