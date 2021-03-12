Трехрядный кроссовер больше Volkswagen Teramont/Atlas дебютировал в Китае.

На предприятии FAW-Volkswagen в Китае вскоре стартует производство серийной модели большого кроссовера, созданного на базе концепта SMV Concept 2019 года. Товарная версия машины получила название Talagon.

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Volkswagen Talagon почти полностью повторяет концепт SMV. Серийный кроссовер презентуют публике на автосалоне в Шанхае, а у дилеров он должен появиться в конце года. Выход модели за пределы КНР не подтвержден.

Talagon оказался больше самых больших моделей марки сегодня – Teramont / Atlas и Touareg. Длина "Талагона" составляет 5152 миллиметра, ширина – 2002, высота – 1795, а колесная база – 2980.

Для китайского рынка Talagon сертифицирован только с бензиновым турбомотором 2.0 TSI серии EA888 – таким агрегатом оснащен и Teramont. Двигатель имеет два варианта форсировки – на 186 и 220 лошадиных сил; первый сочетается с передним приводом, второй с полным, 4Motion. Коробка передач – семидиапазонный "робот" DSG. Позже должен появиться купеобразный Talagon X с шестицилиндровым 2,5-литровым турбомотором на 300 сил.

Фото: Volkswagen SMV Concept / Volkswagen