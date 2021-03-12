Трирядний кросовер більший за Volkswagen Teramont / Atlas дебютував у Китаї.

На підприємстві FAW-Volkswagen у Китаї незабаром стартує виробництво серійної моделі великого кросовера, створеного на базі концепта SMV Concept 2019 року. Товарна версія машини отримала назву Talagon.

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Volkswagen Talagon майже повністю повторює концепт SMV. Серійний кросовер презентують публіці на автосалоні у Шанхаї, а у дилерів він має з’явитись в кінці року. Вихід моделі за межі КНР не підтверджений.

Talagon виявився більшим, за найбільші моделі марки на сьогодні – Teramont / Atlas та Touareg. Довжина “Талагон” становить 5152 міліметри, ширина – 2002, висота – 1795, а колісна база – 2980.

Для китайського ринку Talagon сертифікований тільки з бензиновим турбомотором 2.0 TSI серії EA888 – таким агрегатом оснащений і Teramont. Двигун має два варіанти форсування – на 186 та 220 кінських сил; перший поєднується з переднім приводом, другий з повним, 4Motion. Коробка передач – семідіапазонний “робот” DSG. Пізніше повинен з’явитись купеподібний Talagon X з шестициліндровим 2,5-літровим турбомотором на 300 сил.

Фото: Volkswagen SMV Concept / Volkswagen