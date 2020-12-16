Самый популярный кроссовер Volkswagen теперь доступен и в формате плагин-гибрид с запасом хода без бензина до 50 километров.

Новый Tiguan eHybrid оснащается бензин-электрической силовой установкой, работающей по схеме PHEV (Plug-in Hybrid Vehicle). На чистой электроэнергии компактный кроссовер способен проехать суточную "норму" среднестатистического европейского водителя.

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Силовая установка Tiguan eHybrid состоит из бензинового турбомотора 1.4 TSI с 6-ступенчатой ​​роботизированной коробкой передач DSG, электромотора и литий-ионного аккумулятора, который заряжается от сети и рекуперации. Общая производительность установки – 245 л.с. и 400 Нм.

Новый Tiguan eHybrid может передвигаться и стартовать, не задействуя бензиновый мотор. Запас хода в электрическом режиме составляет 50 км (WLTP). Режим GTE позволяет одновременно задействовать оба мотора.

Новый Volkswagen Tiguan eHybrid уже доступен для заказа в Европе и предлагается в трех исполнениях: Life, Elegance и R-Line. Базовая версия Tiguan eHybrid стоит от 42 413 евро.

Фото: Volkswagen Tiguan eHybrid / Volkswagen