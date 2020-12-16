Найпопулярніший кросовер Volkswagen тепер доступний і в форматі плагін-гібрид з запасом ходу без бензину до 50 кілометрів.

Новий Tiguan eHybrid оснащується бензин-електричною силовою установкою, що працює за схемою PHEV (Plug-in Hybrid Vehicle). На чистій електроенергії компактний кросовер здатен проїхати добову “норму” середньостатистичного європейського водія.

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СИлова установка Tiguan eHybrid складається з бензинового турбомотора 1.4 TSI з 6-ступінчастою роботизованою коробкою передач DSG, електромотора і літій-іонного акумулятора, що заряджається від мережі та рекуперації. Загальна продуктивність установки – 245 к.с. і 400 Нм.

Новий Tiguan eHybrid може пересуватися і стартувати, не задіюючи бензиновий мотор. Запас ходу в електричному режимі складає 50 км (WLTP). Режим GTE дозволяє одночасно задіяти обидва мотори.

Новий Volkswagen Tiguan eHybrid вже доступний для замовлення в Європі і пропонується у трьох виконаннях: Life, Elegance і R-Line. Базова версія Tiguan eHybrid коштує від 42 413 євро.

Фото: Volkswagen Tiguan eHybrid / Volkswagen