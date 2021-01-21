На первом тизерном фото сам автомобиль увидеть не получится, однако о нем уже кое-что известно.

Гендиректор Volkswagen Ральф Брандштеттер приоткрыл информацию о новом электромобиле линейки ID, который станет ее флагманом. Будущая новинка фигурирует под именем Project Trinity (Проект Троица) и описывается как “концепция высокоэффективного автомобиля с культовым дизайном”.

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Тизерное изображение сопровождается текстом о том, что Project Trinity предназначен стать чем-то совершенно новым для бренда Volkswagen. ”Мы берем на себя инициативу по плоскопанельной электрической платформе, помогая сформировать новую основу группы". “Троица” стоит на трех “китах”: новая архитектура, автономное вождение уровня 2+ (готовность до уровня 4) и нейронная сеть, радикально новый подход к производству.

Вероятно, Trinity является частью проекта Artemis, запущенного генеральным директором Audi Маркусом Дуйсманом весной прошлого года. Как и Audi, Volkswagen планирует разработать высокоэффективный электромобиль, используя для этого специфическую платформу.

Новый электрокар покажут до конца 2021 года, скорее всего в статусе концепта. Как он будет выглядеть – пока загадка. Между тем, в планах группы Volkswagen значатся планы развития линейки электрифицированных моделей, чтобы к 2029 году иметь 75 таких моделей.